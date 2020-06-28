مقتل شاب طعنا على يدي شقيقه في البصرة

2020/06/28 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاحد بمقتل شاب على يدي شقيقه طعنا بآلات حادة وسط مدينة البصرة اقصى جنوبي العراق,

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا يبلغ من العمر ٢١ عاما قتل على يدي شقيقيه داخل منزلهم طعنا بآلات حادة في احدى المناطق وسط البصرة.

واردف المصدر بالقول ان شقيقي الشاب لاذا بالفرار

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