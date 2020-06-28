تكليف صدام الطويل بإدارة مستشفى الحسين التعليمي

2020/06/28 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أصدرت الحكومة المحلية في ذي قار، اليوم الأحد، قرارا بتكليف صدام الطويل بإدارة مستشفى الحسين التعليمي.وقال مصدر مطلع، إن “الحكومة المحلية في ذي قار أصدرت، اليوم، قرارا بتكليف صدام الطويل بإدارة مستشفى الحسين التعليمي”.وقدم مدير مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية راجي محسن الياسري، أمس، طلبا الى مدير عام صحة ذي قار […]

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