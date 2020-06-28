2020/06/28 | 12:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحصر تغيير المسؤولين المحليين به شخصيا ويوجه بتوفير الكهرباء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحصر تغيير المسؤولين المحليين به شخصيا ويوجه بتوفير الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).