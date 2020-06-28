آرثر ميلو يصل إيطاليا للخضوع لإجراءات الكشف الطبي في يوفنتوس

2020/06/28 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل طبيب برشلونة رفقة البرازيلي آرثر ميلو، لاعب برشلونة الإسباني إلى تورينو، حيث سيخضع للفحص الطبي اليوم الأحد، تمهيدًا للانتقال إلى يوفنتوس.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، “وصل طبيب من نادي برشلونة مع آرثر لتورينو”.وأضافت ان “ميراليم بيانيتش للفحص الطبي مع طبيب برشلونة في تورينو”، مشيرة الى أن “راتب بيانيتش مع البارسا سيكون […]

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