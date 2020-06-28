أهم 4 تطبيقات يجب أن تكون على هاتف كل سائق

2020/06/28 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبحت الهواتف الذكية حالياً جزء أساسي من حياتنا اليومية، حتى أن أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو أصبحت تسمح لنا بعرض كافة تطبيقات وبيانات هواتفنا على شاشة السيارة، لذلك سوف نستعرض اليوم سوياً أهم 5 تطبيقات يجب أن تكون على هاتف أي سائق، والتي تتوفر لمختلف الهواتف بشكل مجاني تماماً.

Waze

يعمل تطبيق Waze بشكل متكامل مع نظام آبل كار بلاي داخل السيارات لتوفير إرشادات ملاحة دقيقة مثل التطبيقات الأخرى، لكن ميزته الأساسية هو عرضه لبيانات مختلفة من السائقين الآخرين والتي تسمح بمعرفة أفضل الطرق التي يجب سلكها لتجنب الازدحامات المرورية.

Parkopedia

يساعد هذا التطبيق في البحث عن أفضل الأماكن للركن في قاعدة بيانات عملاقة تضم أكثر من 70 مليون بقعة ركن في 15 ألف مدينة حول العالم.

Roadtrippers

لمحبي الرحلات والقيادة لفترات طويلة، يساعد هذا التطبيق في تخطيط الرحلة وحفظ أماكن الاستراحات المفضلة للتوقف بها مع استعراض مختلف المراجعات السابقة لتلك الوجهات.

Privacy4Cars

تتفاعل السيارات الحديثة مع هاتفك الذكي، وهو ما يعني أنك تترك أثر من معلوماتك الشخصية في أي سيارة تستخدمها، وهنا نجد أن تطبيق Privacy4Cars يوفر عليك الوقت والجهد من خلال توفير تعليمات بسيطة حول كيفية مسح تلك البيانات من أي سيارة.

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