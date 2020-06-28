2020/06/28 | 12:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهق الناس الملتبس بين الإعلام والسياسة – ياس خضير البياتي منذ أن ظهرت وسائل الإعلام بطابعها المعاصر، ورجالُها في صراع مع رجال السياسة، حتى وإن كان رجال الإعلام في أحيان كثيرة رجالَ سياسة.ويعود التنافر بين الفاعلين في المجالين إلى التداخل بين مجالَيْهما، وهو التداخل الذي قد يتحول إلى تجاذب وصراع في بعض الأحيان، ومع […]

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