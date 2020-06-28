تسجيل 103 اصابات جديدة بكورونا في ديالى

2020/06/28 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة ديالى 103 اصابات جديدة بفايروس كورونا هذا اليوم ، 20 منها لملاكات طبية وتمريضية .

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