وزارة الهجرة: عودة 200 نازح الى محافظة صلاح الدين

2020/06/28 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأحد، عودة (200) نازح من مخيم آشتي في محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء الدجيل وناحية يثرب التابعين الى محافظة صلاح الدين.وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة السليمانية جيا حسين، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، […]

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