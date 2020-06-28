القبض على 14 إرهابياً بمناطق متفرقة من كركوك وقضاء سامراء

2020/06/28 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على 14 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة كركوك وقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفقا لأحكام المادة 4 إرهاب .وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه إن “قوة تابعة لها تمكنت من إلقاء القبض على 9 إرهابيين بمناطق متفرقة […]

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