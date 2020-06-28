صحة النجف: ارتفاع الإصابات بكورونا بين الكوادر الطبية الى ١٨٩ اصابة

2020/06/28 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف عن ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا بين ملاكاتها الطبية إلى ١٨٩ منذ بداية الازمة ولغاية الان.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإصابات بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية في المحافظة ارتفعت الى ١٨٩ منذ بداية الازمة ولغاية الان في جميع المؤسسات الصحية سواء المتصدية لـ […]

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