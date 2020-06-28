القبض على مندوب احد المذاخر الدوائية وبحوزته علاج مغشوش في بغداد

2020/06/28 | 13:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد جهاز الأمن الوطني في بغداد، الأحد، بإلقاء القبض على مندوب احدى المذاخر الدوائية وبحوزته علاج مغشوش.وقالت الجهاز، في بيان، إنه "بناءً على معلومات المواطنين الواردة عن طريق الخط الساخن (131) والتي تفيد بتوزيع دواء مغشوش الى الصيدليات سارع جهاز الأمن الوطني بتشكيل فريق عمل لغرض التحري والمراقبة واستحصال الموافقات القانونية لتقصي الحقائق".وأضاف البيان، أن "مفارز الجهاز تمكنت بعد التأكد من صحة المعلومات من القاء القبض على مندوب احدى المذاخر الدوائية بحوزته ما يقارب عشرة الاف كبسولة مملوءة بالطحين تباع بعنوان فيتامين ( C ) للمواطنين؛ وقد جرى التحفظ على المتهم مع المضبوطات لحين استكمال التحقيقات واحالته الى الجهات القضائية المختصة".

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