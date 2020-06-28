اللكاش مخاطبا الكاظمي: إن لم تذهب الى الناصرية فأنت ” خائن”

2020/06/28 | 13:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب السابق محمد اللكاش اتهاماته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بسبب تجاهله للملف الصحي في الناصرية.وقال اللكاش “منذ اكثر من 9 اشهر ومحافظة ذي قار تعيش حالة الفوضى بعد ان دمرت كافة بناها التحتية ومنها الموسسات الصحية وقد ساهمت في هذه الفوضى بعض التيارات المنحرفة وبقايا عصابات البعث وعصابات الجريمة ألمنظمة والجوكرية الجدد وبدعم […]

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