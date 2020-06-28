شهداء وجرحى في هجوم لـ ’داعش’ وسط العراق

2020/06/28 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في محافظة ديالى وسط العراق، اليوم الاحد، عن استشهاد واصابة 6 عناصر من الشرطة في حصيلة نهائية لهجوم تنظيم "داعش" الارهابي على نقطة أمني...

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