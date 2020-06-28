"الرصاص الإيراني" يحصد المزيد من العتالين قرب حدود إقليم كوردستان

2020/06/28 | 13:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلق الكورد مصطلح "كولبار" على العتالين الذين يحملون بضائع على ظهورهم

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