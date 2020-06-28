صحة كردستان تحذر من نفاذ المستلزمات وإنهاك الكوادر الطبية

2020/06/28 | 13:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذرت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاحد، من نفاذ المستلزمات الصحية وإنهاك قدرات الكوادر الطبية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكردستانية محمد قادر، في تصريحات صحفية: "سنواجه أوضاعا صعبة في حال استمرت الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان"، مبينا أن "المستلزمات الطبية حتى الآن متوفرة باستثناء ماحصل في حلبجة".وأوضح أن "مواد فحص كورونا قد نفذت في حلبجة، وتم تأمينها لهم ليبدأ الكادر الصحي مرة أخرى بإجراء الفحوصات، إلا أن الاصابات استمرت في الإرتفاع ولم تنخفض".وحذر قادر، قائلا "سنواجه أوضاعاً صعبة من ناحية المستلزمات الطبية، وأيضا من ناحية إنهاك قدرات الكوادر الطبية التي تعمل على مدار الساعة دون راحة".وشدد على ضرورة أن "تتكاتف الجهود من أجل العمل على تقليل الإصابات"، مشيرا الى أن "المستشفيات اصبحت غير قادرة على استقبال المصابين، واضطررنا الى استخدام الاقسام الداخلية في كل من اربيل والسليمانية كمراكز للحجر الصحي".وعن نسبة الوفيات قال قادر، "لغاية الان النسبة اعتيادية وهي 2‎%‎، ولكن يجب العمل على منع ارتفاع هذه النسبة من خلال تقليل الاصابات".وأعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم امس السبت، عن تسجيل 18 حالة وفاة و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في عموم مناطق الاقليم خلال اربع وعشرين ساعة.

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