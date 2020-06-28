اغلاق مخيم للاجئين السوريين في اقليم كوردستان بعد تسجيل اصابة بكورونا

2020/06/28 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في مديرية صحة محافظة دهوك يوم الاحد باغلاق ابواب مخيم دوميز للاجئين السوريين جنوب محافظة دهوك.

تتمة..

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