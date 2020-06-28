الانبار تمدد حظر التجوال الى اشعار اخر

2020/06/28 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن المستشار الاعلامي لمحافظ الانبار وعضو اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في المحافظة باسم الانباري، الاحد، تمديد فرض حظر التجوال الصحي الشامل الى اشعار اخر .وقال الانباري في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” حظر التجوال الشامل سيكون ساري المفعول والى اشعار اخر لحين اجتماع خلية ازمة كورونا المركزية في الانبار والتي يترأسها […]

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