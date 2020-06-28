إحباط تعرض استهدف اللواء الآلي الثالث بالفرقة الآلية شرطة اتحادية بالحويجة

2020/06/28 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بإحباط تعرض استهدف اللواء الآلي الثالث بالفرقة الآلية شرطة اتحادية بقضاء الحويجة.وذكرت الخلية، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "قوة من الفوج الأول في اللواء الآلي الثالث بالفرقة الآلية شرطة اتحادية، تمكنت من قتل إرهابيين إثنين".وأضافت، أن "الإرهابيين حاولا التعرض امام قاطع الفوج ذاته في قرية الماجد بناحية الرياض في قضاء الحويجة".

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