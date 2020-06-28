الهجرة والمهجرون : عودة 200 نازح من مخيم آشتي بالسليمانية إلى مناطقهم بمحافظة صلاح الدين

2020/06/28 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عودة مئتي نازح من محافظة السليمانية الى مناطقهم في صلاح الدين.

وأوضحت الوزارة في بيان، انها قامت بتأجير اربع عشرة شاحنة لإعادة هؤلاء النازحين من مخيم “آشتي” بالسليمانية، الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء الدجيل وناحية يثرب التابعين الى محافظة صلاح الدين، مشيرة الى وضع خطة لضمان إنسيابية عودة النازحين بالتعاون والتنسيق مع القوات الأمنية، وفروع الوزارة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، لتسهيل مرور العجلات المحملة بالعائدين وأثاثهم، فيما أكد البيان ان عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية سيكون له أثر إيجابي في إعادة الاستقرار إلى المدينة، وتشجيع باقي النازحين على العودة الى مناطق سكناهم .

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