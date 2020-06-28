السوداني: رواتب الموظفين مؤمنة للأشهر الستة المقبلة

2020/06/28 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف العضو المستقل بمجلس النواب محمد شياع السوداني، عن توفر ما يكفي من مبالغ لدى الحكومة، لدفع رواتب الموظفين للأشهر الستة المقبلة.

وأكد السوداني في تصريح، ان رواتب الموظفين مؤمنة للفترة المقبلة، لوجود حساب مدور للوزارات التي لم تنفق موازناتها وخططها الاستثمارية ومشاريعها، وهي مبالغ مسيطر عليها حسب تعبيره، مشيرا في هذا السياق الى إنفاق مبلغ مليار دولار كانت قد وجدت في حساب شركة سومو، تم انفاقها في دفع رواتب الموظفين، مبينا ان جمع كل تلك الحسابات سيوفر للحكومة أكثر من هذا المبلغ.

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