2020/06/28 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، عن إعداد خطة استراتيجية للصيف الحالي تتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية لزيادة ساعات تجهيز الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، إن الخطة تتضمن إدخال وحدات توليدية جديدة وصيانة وتأهيل المحطات الأخرى، فضلا عن تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.

واعتبر العبادي أن تلكؤ تنفيذ الكثير من المشاريع وعدم تمكن الوزارة من شراء قطع الغيار لصيانة المحطات الكهربائية كان بسبب الظروف التي مرت بها البلاد وقلة التخصيصات المالية وعدم وجود موازنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء : إعداد خطة استراتيجية للصيف الحالي تتضمن زيادة ساعات تجهيز الطاقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء : إعداد خطة استراتيجية للصيف الحالي تتضمن زيادة ساعات تجهيز الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).