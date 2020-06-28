الإعلام الأمني: مقتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة

2020/06/28 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية من قتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

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