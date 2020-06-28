القضاء يوجّه بتشديد الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الملاكات الطبية

2020/06/28 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق المختصة ومكاتب الادعاء العام بضرورة التشدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية.

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