نائب: البرلمان سيعاود جلساته في تموز وتكون للحالات الضرورية فقط

2020/06/28 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

استبعد عضو مجلس النواب العراقي عن الجماعة الاسلامية سليم همزة، اليوم الأحد (28 حزيران 2020)، عقد جلسة برلمان بطريقة "سلسة" أسوة بالجلسات السابقة، نتيجة الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا.

وقال همزة في تصريح صحفي إن "الكثير من الموظفين في البرلمان إضافة إلى عدد من النواب أصيبوا بفيروس كورونا، لذا قرر مجلس النواب تعليق عقد الجلسات، لحين التأكد من سلامة الموظفين والنواب".

وبشأن عقد الجلسة المقبلة للبرلمان، توقع همزة أن "يتم عقد جلسة في شهر تموز المقبل"، مستبعداً أن "تعقد الجلسة بالطريقة السلسة المتعارف عليها مثل الجلسات السابقة".

ورجّح أن "تعقد الجلسة المقبلة، في الحالات الضرورية فقط، للحفاظ على سلامة النواب والموظفين من وباء كورونا".

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