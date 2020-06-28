إيران تسجل نحو 2500 إصابة جديدة بكورونا وعدد وفياتها يتخطى الـ 10500

2020/06/28 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري الأحد، تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و144 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وذكرت سادات لاري في تصريحها الصحفي، أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2489إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 222 الفا و 669 حالة لغاية الان، بينهم 2946 شخصاً في وضع حرج".

وأضافت، أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 183 الفا و301 شخصا لغاية الان، ولكن للأسف توفي 144 شخصا اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و508 اشخاص".

ولفتت إلى أن "مليوني و610 الفا و869 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الان".

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بغداد اليوم

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وذكرت وثيقة صادرة عن المحافظ، نصت "يرجى التفضل بالموافقة والايعاز إلى هيئة المنافذ الحدودية ب

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أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الأحد، وفاة أحد العاملين بالإسعاف الفوري في المحافظة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "انتقل الى رحمة ربه ابن الكوت البار احد ابطال الصد

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