2020/06/28 | 13:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع التغييرات في 4 مناصب عليا ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات الا بموافقة الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 13:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع التغييرات في 4 مناصب عليا ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات الا بموافقة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع التغييرات في 4 مناصب عليا ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات الا بموافقة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).