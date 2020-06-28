الصحة العراقية تحذّر من “الموجة الثانية” لكورونا وتكشف أسبابها

2020/06/28 | 13:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت #وزارة_الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، أن بلاد الرافدين لا يزال في الموجة الأولى من جائحة فيروس “#كورونا”، فيما حذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار العراقيين بعدم الالتزام بحظر التجوال وشروط السلامة.…

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