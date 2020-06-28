فيديو- مسؤول رفيع في الإدارة الذاتية يكشف لـ (الحل) حقيقة المحاصصة في الاتفاق الكردي الكردي

2020/06/28 | 13:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف “عبد الكريم عمر”، الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في #الإدارة_الذاتية، أن «الغاية من الحوار الكردي-الكردي، الذي يجري بدعم أميركي، هو انخراط المجلس الوطني الكردي في الإدارة الذاتية، لتشكيل مرجعية سياسية، يمكن من خلالها الانضمام…

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