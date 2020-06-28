أسلوب طبي جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

2020/06/28 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة بسيطة تفصل بين بريطانيا واعتمادها أسلوبا طبيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في 10 دقائق، دون الحاجة لمغادرة المنزل.الفحص الطبي الجديد شبهته وسائل إعلام بريطانية بالأقرب إلى طريقة فحص الحمل، فهو يقوم على وخز الإصبع ووضع قطرة من الدم على شريحة مبتكرة للكشف عن مدى وجود أجسام مضادة من عدمه.وعبر حروف وإشارات على جهاز […]

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