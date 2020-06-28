حملة مسعورة قريْشية ، سعودية ، إماراتية ، ضد شعوب شمال افريقيا - سعيد الوجاني

2020/06/28 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني يشن جمهور من القرشيين ( قريش ) بالسعودية ، والامارات القرشية ( العربية ) المتحدة ، حملة مسعورة لا تضاهيها غير سعار الحيوان المصاب بداء الكلب ، ضد شعوب شمال افريقيا ، نافين عنهم الانتماء الى الامة العربية ، وواصفينهم بأحط النعوت ، وبأقبح العبر ..الحملة يسوقها سعوديون واماراتيون ، وكلهم قريش ، ولا علاقة لهم بالأمة العربية ، التي تبقى تناقضا راسخا مع الفكر القريْشي المتحجر والمريض ، والذي ينتمي ا ......





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