مابعد محمد وماركس ؟/4 - عبدالامير الركابي

2020/06/28 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي مابعد محمد وماركس؟/4عبدالاميرالركابي وجدت الظاهرة المجتمعية لكي تؤدي الغرض منها وتختفي، هي ليست مقطوعة النهايات، ولا ممتدة وجودا الى الابد، ومعها الكائن البشري المسمى اعتباطا ب "الانسان"، مع انه ادنى من ذلك، وليس سوى كائن " انسايوان" في حالة تصيّر مجتمعية نهايتها "الانسان/ العقل" المتحرر من بقايا الحيوانيه التي تظل عالقة به من زمن التحولية الحيوانيه الجسدية(غريب ان من اطلقوا تعبير الانسان ......





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