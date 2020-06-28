نائب: الحكومة العراقية ذاهبة نحو اخطر الخيارات صعوبة

2020/06/28 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، الأحد، من الذهاب إلى اخطر الخيارات صعوبة اذا لم تكن هناك وقفة جادة ومسؤولة من الجميع.وقال حبيب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “اذا كان الهدف من إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي عبور أزمة الرواتب لعدة شهور، فإنه بدون وقفة جادة ومسؤولة من أصحاب […]

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