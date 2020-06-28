فرع «القاعدة» في سوريا يعترف بمقتل صهر “الزرقاوي” ورفيق دربه

2020/06/28 | 14:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تنظيم #حرّاس_الدين، فرع #تنظيم_القاعدة في شمال غربي سوريا، أن غارة أميركية بطائرةٍ دون طيار، قتلت في وقت سابق من الشهر الجاري أحد كبار قادة التنظيم، وهو جهادي أردني مخضرم ويكون في الوقت ذاته صهر…

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