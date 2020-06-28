نائب عن محافظة بابل: قرارات الحكومة المتخبطة فاقمت أزمة كورونا

2020/06/28 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل حملت النائب المستقلة عن محافظة بابل مها الجنابي ،اليوم الأحد، الحكومة مسؤولية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلاد عموما ومحافظة بابل خصوصا، معتبرة ان قرارات الحكومة “المتخبطة” فاقمت الأزمة.وقالت الجنابي، إن “مستشفى الإسكندرية في بابل يعاني من نقص ابسط المستلزمات الطبية”، مبينة أن “هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الصحة في زيارة […]

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