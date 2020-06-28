قائممقام الرمادي يكشف عبر “العهد نيوز” كميات الحنطة المسوقة منذ بدأ موسم الحصاد ولحد الان

2020/06/28 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباركشف قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج اليوم الاحد، الكميات التي تم تسويقها من محصول الحنطة من قبل مزارعي المحافظة الى مراكز التسويق.وقال العوسج في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “مراكز التسويق في الانبار شهدت استلام اكثر من 240 الف طن من محصول الحنطة منذ بدأ موسم الحصاد لحد هذه الساعة […]

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