التخطيط تؤكد مضي الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية

2020/06/28 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، مضي الحكومة في اتخاذ الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية.

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