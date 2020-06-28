غرفة التجارة والصناعة في السليمانية تستأنف الدوام الرسمي

2020/06/28 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت غرفة التجارة، والصناعة في محافظة السليمانية يوم الاحد استئناف الدوام الرسمي غدا الاثنين.

وقالت الغرفة في بيان اليوم، ان الدوام سيبدأ في الساعة الثامنة، و30 دقيقة، داعية التجار، مردفة بالقول ان التجار والصناعيين يستطيعون زيارة مقر الغرفة لتمشية اعمالهم.

واوضحت الغرفة ان الهدف من استئناف الدوام الحليولة دون حدوث مشاكل تجارية وصناعية في محافظة السليمانية.

وقررت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية يوم السبت تعطيل الدوام الرسمي لغاية الرابع من شهر تموز المقبل.

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