إجلاء 195 عراقياً من العالقين في ماليزيا في رحلة استثناية

2020/06/28 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد (28 حزيران 2020)، إجلاء 195 عراقياً من العالقين في ماليزيا في رحلة الاستثناية الثالثة.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان، إن "سفارة جمهوريّة العراق في ماليزيا سيرت الرحلة الاستثنائيّة الثالثة لنقل العراقيين العالقين".

وتابع، ان "الرحلة على متنها (195) مُسافِراً مُتوجّهة إلى بغداد تقِلُّ عراقيّين كانوا عالقين، بسبب إجراءات الحظر الشامل، وإغلاق المطارات في مُواجَهة فايروس كورونا المستجد".

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بغداد اليوم-بغداد

اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (28 حزيران 2020) بأعضاء اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء(341)، المعنية بمشروع إنشاء المدن الجديدة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن الاجتماع "ناقش آليات تنفيذ الم

بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الاعلى، الأحد (28 حزيران 2020) محاكم التحقيق المختصة ومكاتب الادعاء العام بضرورة التشدد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية .

وأكد بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء

بغداد اليوم – ميسان

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان ، الأحد (28 حزيران 2020)، وفاة مسؤول في أحد مراكز الصحة بالمحافظة بعد إصابته بفيروس كورونا

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تنعى دائرة صحة ميسان بادارتها الممثلة بالدكتور عل

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