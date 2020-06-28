2020/06/28 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأحد (28 حزيران 2020)، إن ما يحدث من أزمة أوكسجين طبي في...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة: أزمة الأوكسجين في ذي قار سببها التقصير الأمني والإداري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة: أزمة الأوكسجين في ذي قار سببها التقصير الأمني والإداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).