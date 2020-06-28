ارتفاع وفيات كورونا المسجلة اليوم في ذي قار الى 18 حالة

2020/06/28 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الأحد، بارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والمسجلة ...





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