حل الحشد الشعبي ومليشيات الاحزاب هو السبيل الوحيد لانقاذ العراق

2020/06/28 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مصطفى الرشيد كنا قد طرحنا في مقال سابق عن سياسة تقشف الكاظمي ووزيره علاوي خيارين وهما اما تنفيذ التقشف على الشعب فقط والاصطدام بحائط الشعب او تنفيذ الاصلاحات وملاحقة سارقي...أكمل القراءة ←

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