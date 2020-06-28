مجلس النواب يسجل أكثر من 150 اصابة بفيروس كورونا

2020/06/28 | 14:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… سجل مجلس النواب، الأحد، أكثر من 150 اصابة بفيروس كورونا بين أعضاءه وموظفيه.وقال عضو المجلس فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “التخبط الحكومي في القرارات هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الإصابات اذ اأخطأت الحكومة في مواجهة كورونا”، لافتا الى ان “العاصمة بغداد أصبحت مدينة خطرة بعد تسجيلها ألاف الإصابات”.[…]

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