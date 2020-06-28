أقنعةٌ واقية مُهرّبة إلى “بيونغ يانغ”.. والمُستفيدون ضباطٌ موالون لـ “كيم” 

2020/06/28 | 14:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى في طرق الوقاية من الأمراض والأوبئة، ثمّة فوارقٌ طبقية بين أفراد الشعب في كوريا الشمالية المرتبط اسمها باسم زعيمها “كيم جونغ أون” الذي لايزال مُصرّاً على خلوّ بلاده من الإصابات بجائحة كورونا مع تخطّي…

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