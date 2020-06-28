“بسمة قضماني” تستقيل من هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية

2020/06/28 | 14:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت المعارضة السورية “بسمة قضماني” استقالتها، من هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية، بسبب اتهامها بإنشاء قطب جديد داخل الهيئة، يهدف لمعاداة قطب المستقلين.وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، تغريدة المعارض السوري “أيمن عبد النور” ورئيس موقع…

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