ايقاف كافة أشكال العنف والتطرف في نينوى وتعزيز مجتمع مؤمن بالتعددية والتماسك، منتدى السلام في نينوى يختتم أعمال اليوم الثالث عبر برنامج زووم

2020/06/28 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى انطلقت أعمال مؤتمر منتدى السلام في نينوى لليوم الثالث على التوالي عصر هذا اليوم السبت الموافق 27 حزيران 2020 بحضور ومشاركة أكثر من 200 شخص على واقع 8 جلسات الكترونية مختلفة حول عدّة مواضيع.تضمّن اليوم الثالث عدّة جلسات منها : 1- جلسة اللاعنف تقنيات وافكار التي نظّمها المعهد الثقافي لبناء …

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