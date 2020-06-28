سفارة العراق في ماليزيا تسير رحلة لبغداد لإعادة عراقيين عالقين

2020/06/28 | 14:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن سفارة العراق في ماليزيا سيرت رحلة لبغداد لإعادة عراقيين عالقين.وقال المُتحدّث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، في بيان، إن "سفارة جمهوريّة العراق في ماليزيا سيرت الرحلة الاستثنائيّة الثالثة، وعلى متنها (195) مُسافِراً مُتوجّهة إلى بغداد".وأضاف الصحاف، أن "الرحلة تقِلُّ عراقيّين كانوا عالقين؛ بسبب إجراءات الحظر الشامل، وإغلاق المطارات في مُواجَهة فيروس كورونا المستجد".

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