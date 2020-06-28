التغيير المناخي يضرب العنكبوت الذئب

2020/06/28 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتوقف العلماء عن التحذير من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الحياة في القطب الشمالي خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يخلق تغيرات على سلوك الحيوانات هناك، بما قد يؤثر على الإنسان مستقبلا.لكن إلى جانب التهديدات التي يشكلها الاحتباس الحراري على العديد من حيوانات الأرض، بدأ باحثون يلاحظون تأثيرات غير متوقعة، آخرها حدوث طفرة جديدة […]

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