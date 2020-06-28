قائممقام القائم يوضح لـ”العهد نيوز” حقيقة مداهمة مقرات للحشد الشعبي بالانبار

2020/06/28 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار فند قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي اليوم الاحد، المزاعم التي تحدثت عن قيام قوة امنية بمداهمة مقرات للحشد الشعبي في مناطق غربي الانبار.وقال المحلاوي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” المزاعم التي روجتها بعض من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام قوة امنية بمداهمة عدد من مقرات الحشد […]

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