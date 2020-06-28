الولايات المتحدة تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا

2020/06/28 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ40 ألف حالة.وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم […]

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