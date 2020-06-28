غوارديولا: مانشستر سيتي سيقف في ممر شرفي للبطل ليفربول

2020/06/28 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن فريقه سيقف في ممر شرفي لمنافسه ليفربول، المتوج حديثا بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما سيلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل.وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، عقده عشية مواجهة فريقه ومضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي: “بالطبع سنقف في ممر […]

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